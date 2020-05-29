Пермь, , 11:00 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 29 мая, выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

В больнице лечение получают 25 пациентов, на дому из-за отсутствия симптомов заболевания изолированы 19 человек. В трех случаях коронавирус выявлен посмертно.

Общее число выявленных носителей коронавируса (с начала пандемии) в регионе 1586 человек. Ежесуточный прирост случаев заражения — 3,1%. Выздоровел 8171 пациент. Скончались 56 носителей SARS-CoV-2.

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