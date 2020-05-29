Новосибирск, , 11:05 — REGNUM На территории Новосибирской области за последние сутки впервые было выявлено свыше 100 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 мая сообщает оперативный штаб региона по противодействию COVID-19.

«По данным оперативного штаба на утро 29 мая, в Новосибирской области за сутки зафиксировано 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Также указывается, что теперь общее число зараженных коронавирусной инфекцией стало 2 596 человек.

Кроме этого, сообщается, что за этот же период в области 62 человека вылечились от COVID-19 и теперь их количество составляет 1 017 при 31 скончавшемся за все время пандемии.

Помимо этого, уточняется, что в настоящее время в отделениях интенсивной терапии находится 62 человека, 18 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что регион не особо экономически пострадал от эпидемии коронавируса.