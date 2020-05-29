Санкт-Петербург, , 11:16 — REGNUM В Петербурге за прошедшие сутки подтвердили еще 11 смертельных исходов от заболевания COVID-19. Об этом сообщает 29 мая оперативный штаб. За время пандемии комиссия по анализу летальных исходов подтвердила 178 смертей от COVID-19 в Петербурге.

В России за сутки зафиксировано 232 смерти от этой болезни. За весь период в стране от COVID-19, по официальным данным, скончалось 4374 человека.

Власти Петербурга давно перестали сообщать точные даты смерти умерших и медицинские учреждения, где наступила смерть. Время работы комиссии по установлению основной причины смерти может превышать месяц.

Добавим, в Петербурге за сутки выявили 369 носителей коронавируса, общее число случаев заражения достигло 15 тыс. 215.

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