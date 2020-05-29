Москва, , 11:02 — REGNUM Число скончавшихся от COVID-19 в России за минувшие сутки составило 232 человека, что на данный момент является самым большим таким показателем с начала пандемии коронавируса в стране. Об этом 29 мая журналистам рассказали в российском оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

При этом предыдущее максимальное число умерших в стране от COVID-19 за сутки составляло 174 человека и было зафиксировано дважды — 26 и 28 мая.

Также уточняется, что общее число подтвержденных заражений коронавирусом в России выросло за сутки на 8572 и теперь составляет 387 623.

Кроме этого, указывается, что суммарное количество вылечившихся от COVID-19 в стране составляет на данные момент 159 257, то есть 41% от общего числа заразившихся.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что общее количество проведённых на территории России тестов на коронавирус с начала пандемии в данный момент составляет 10 млн.