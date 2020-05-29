Екатеринбург, , 10:53 — REGNUM Новые 230 случаев выявления коронавируса подтвердили в Свердловской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

По данным Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области (Екатеринбург) на 29 мая 2020 года, вирус выявили у жителей Арамиля, Артемовского, Ачита, Белоярского, Березовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Горноуральского, Екатеринбурга (147 новых случаев), Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышловского района, Красноуфимска, Малышевского, Нижнего Тагила, Невьянска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Североуральска, Сысерти, Талицы, Туринска и Шали.

Теперь в регионе подтверждено 4923 случая выявления коронавируса.

Также выявлено 25 случаев смерти от COVID-19. В отличие от ряда других регионов, в Свердловской области по неизвестными причинам не говорят, сколько человек с COVID-19 умерли от сопутствующих заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе действует «режим повышенной готовности» до 1 июня 2020 года.