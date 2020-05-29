Москва, , 10:49 — REGNUM За минувшие сутки в РФ выявлено ещё 8572 носителя коронавируса. Об этом 29 мая сообщает московский оперштаб.

Новые случаи выявлены в 84 регионах, зафиксировано 232 летальных исхода.

На первом месте по числу заражений по-прежнему Москва — 2332 случая. Далее следуют Подмосковье — 773, Петербург — 369, Нижегородская область — 281, Свердловская область — 230. В Ростовской и Челябинской областях выявили по 141 случаю, в Красноярском крае — 138, Волгоградской области — 133, Дагестане — 125, Тульской области — 112, Брянской области — 110, ХМАО — 105, Воронежской области — 104, Новосибирской области — 103, Архангельской области — 101.

Около сотни заражений выявили в Саратовской, Калужской и Смоленской областях.

Всего в России выявлено 387 623 случая заражения коронавирусом, зафиксировано 4374 летальных исхода.