Красноярск, , 10:49 — REGNUM Ещё шесть пациентов с коронавирусом скончались в Красноярском крае за минувшие сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 мая в краевом оперштабе. Таким образом, число умерших пациентов с коронавирусом в регионе выросло до 35.

Как уточнили ИА REGNUM в краевом минздраве, все умершие входили в группу риска по возрасту. Также у них имелись сопутствующие хронические заболевания.

Всего по состоянию на 29 мая коронавирус в Красноярском крае выявлен у 3985 человек (плюс 138 за сутки). Вылечились 864 человека (плюс 30 за сутки).

Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 50 муниципальных образованиях Красноярского края. Первый случай зарегистрирован в Саянском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске от COVID-19 излечилась 90-летняя женщина.

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