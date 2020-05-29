Казань, , 10:52 — REGNUM В Татарии 29 мая подтвердили 53 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Всего с момента начала наблюдения заражение коронавирусом выявлено у 3079 человек, выздоровели 2482 пациента, за сутки — 132 человека. Скончались с начала пандемии десять пациентов, информирует республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Из числа новых зараженных коронавирусом в стационары госпитализированы 13 пациентов, 40 — получают помощь на дому. Все новые случая заражения — контактные.

Больше всего выявили носителей коронавируса среди жителей Казани — 27 человек, в Набережных Челнах — 17 случаев. По возрасту пациентов до 18 лет — шесть, от 18 до 30 лет — девять человек, 17 человек — от 30 до 50 лет, 13 случаев в возрастной группе от 50 до 60 лет, пять человек — от 60 до 70 лет, двое — от 70 до 80 лет, один старше 80 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани медики республиканской клинической больницы пациентам с тяжелой формой коронавирусной пневмонии начали переливать плазму крови с антителами к коронавирусу.

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