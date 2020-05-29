Ростов-на-Дону, , 10:48 — REGNUM В Ростовской области за сутки положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получил ещё 141 житель региона. Таким образом общее число случаев заражения, по данным на утро 29 мая, достигло 4 тыс. 428 человек, сообщили ИА REGNUM в облправительстве.

Новые случаи заражения SARS-CoV-2 зарегистрированы в 29 муниципальных образованиях Дона. При этом большинство новых носителей коронавируса выявлены в Ростове-на-Дону — 40, Белокалитвинском районе — 11, а также Донецке — десять. Возрастная категория большинства новых пациентов — 44,7% — от 46 до 65 лет.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области положительный результат теста на SARS-CoV-2 ранее получил 381 медработник. Большинство из них переносят инфекцию в лёгкой форме, однако есть и случаи пневмонии.

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