Москва, , 11:01 — REGNUM Более половины жителей России после пандемии предпочтут личный автомобиль каршерингу. Ещё полгода назад ситуация была противоположной, следует из данных опроса НТИ «Автонет» и консалтинговой компании Roland Berger.

Купить личный автомобиль после пандемии хотели бы 52% опрошенных, 18% намерены пользоваться такси, 17% — каршерингом, а 11% — надолго арендовать автомобиль. Еще 2% пока не решили, как поступить.

В ноябре 2019 года опрос показал совершенно иной результат. Более половины респондентов тогда заявили, что отказались от покупки личного авто в пользу каршеринга, отмечают в НТИ «Автонет».

Люди полагают, что обеспечат себе комфорт и безопасность, владея личным автомобилем. Решения они будут принимать, учитывая риски для здоровья, полагают эксперты.

Исследование проходило с 1 по 26 мая методом онлайн-рассылок. В нём приняли участие более 20 тыс. человек.

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