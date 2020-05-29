Сеул, , 10:51 — REGNUM В Южной Корее представили дополнительные меры по предотвращению возможного распространения коронавирусной инфекции в учебных заведениях столичного региона страны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства образования.

По их словам, руководству школ рекомендуется сократить заполняемость учебных кабинетов в старших школах до двух третей от общего числа учащихся, а в начальных, средних и специальных школах — до менее одной трети от общего числа.

Данные меры приняты в связи с увеличением числа случаев заражения коронавирусом в столичном регионе.

Отметим, что ранее в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции в логистическом центре интернет-магазина в городе Пучхоне провинции Кёнгидо в столичном регионе Южной Кореи вводится усиленный карантинный режим.

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