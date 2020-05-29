Санкт-Петербург, , 10:50 — REGNUM В Петербурге за последние сутки, 28 мая, обнаружили еще 369 носителей коронавируса. Об этом сообщает в пятницу, 29 мая, федеральный оперативный штаб. Это несколько меньше, чем было днем ранее (383 случая).

Таким образом Петербург перешагнул 15-тысячную отметку по числу заражений: за всё время пандемии в городе зафиксировано 15 тыс. 215 случаев.

Выздоровело от COVID-19 за это же время 5 тыс. 113 человек, за последние сутки выписали 330 из них.

Петербург остается третьим в списке наиболее пораженных коронавирусом регионов РФ, после Москвы и Московской области.

В России же за сутки выявлено 8 тыс. 572 носителя коронавируса в 84 регионах, всего в стране — 387 тыс. 623 случая заражения.

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