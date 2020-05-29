Петропавловск-Камчатский, , 10:53 — REGNUM В госпиталях Камчатки опять заканчиваются места для пациентов, инфицированных коронавирусом. Врачей, которые должны находиться в стационарах, переселяют в гостиницы, чтобы освободить места, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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По состоянию на 29 мая из 366 развернутых «коронавирусных» коек свободными оставались только пять.

В региональном оперштабе подсчитали, что, если переселить бригады врачей в гостиницы, то высвободится 40 дополнительных коек.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая власти Камчатки сообщили, что лимит коек для лечения коронавирусных больных исчерпан. Они обратились к военным, в новый госпиталь Минобороны, построенный на полуострове. Но госпиталь, торжественно открытый президентом по видеосвязи, пока к работе не готов и может принять только острых больных.