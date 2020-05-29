Великий Новгород, , 11:07 — REGNUM В Новгородской области за последние сутки выявили 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 29 мая сообщили в оперативном штабе. Это заметно больше, чем суточный показатель предыдущего дня (45 случаев). Общее количество выявленных фактов заражения за всё время пандемии в Новгородской области достигло 1167 случаев.

По данным губернатора Новгородской области Андрея Никитина, 46 новых случаев зарегистрированы в Великом Новгороде, 8 — в Новгородском районе, по 5 случаев — в Маловишерском и Шимском районах, 3 — в Старорусском, 2 — в Крестецком, по 1 новому случаю — в Валдайском, Окуловском, Пестовском и Чудовском районах.

Количество выздоровевших от COVID-19 жителей Новгородчины растёт гораздо более скромными темпами. По данным областного оперативного штаба, за сутки выписали всего 14 переболевших, общее число победивших болезнь теперь составляет 365 человек.

Также за последние 24 часа скончались две жительницы Великого Новгорода, заболевших COVID-19. «Обе они находились в группе риска. Одна женщина 1933 года рождения, вторая — 1945 года. У обеих были сопутствующие заболевания», — уточнил глава региона.

Общее количество смертей от коронавирусной инфекции в Новгородской области достигло восьми, правда, в двух случаях точная причина смерти пока проверяется.

Под наблюдением в регионе находится 2007 человек, проведено почти 29 тыс. тестов на коронавирус.

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