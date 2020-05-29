Пенза, , 10:50 — REGNUM В Пензенской области 29 мая лабораторно подтверждены 89 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Всего с начала наблюдения в регионе зафиксировано 2155 носителей коронавирусной инфекции, выздоровели — 1681 человек, за сутки — 100 пациентов. С начала пандемии скончались 17 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области на 28 мая число зараженных коронавирусом увеличилось на 86 человек, с начала пандемии среди жителей региона носителями нового вируса числятся 2066 человек.

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