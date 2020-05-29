Симферополь, , 10:41 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у восьми граждан. Об этом на своей странице в Facebook 29 мая сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За 28 мая в Республике Крым зарегистрировано восемь новых случаев коронавирусной инфекции. Все они выявлены по результатам проведения противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга лиц с диагнозами «внебольничная пневмония» и ОРВИ. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, всего, по данным республиканских властей, с начала пандемии в Крыму подтверждено 369 положительных тестов на новую инфекцию.

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