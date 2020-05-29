Симферополь, 29 мая 2020, 10:41 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у восьми граждан. Об этом на своей странице в Facebook 29 мая сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, всего, по данным республиканских властей, с начала пандемии в Крыму подтверждено 369 положительных тестов на новую инфекцию.
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