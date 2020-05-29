Ростов-на-Дону, , 10:39 — REGNUM В Ростовской области зарегистрирован второй случай крымской геморрагической лихорадки (КГЛ), сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

«На сегодняшний день в Ростовской области зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая заболевания КГЛ у жителей Красносулинского и Целинского районов», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области первый в 2020 году случай заболевания КГЛ был выявлен в Красносулинском районе. Проверка выявила, что заражение произошло во время ухода за сельскохозяйственными животными без перчаток. Специалисты настоятельно просят жителей региона максимально защитить себя от укусов клещей.

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