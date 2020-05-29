Краков, Польша, , 10:35 — REGNUM Ужастик Blair Witch выйдет на гибридной консоли Nintendo Switch 25 июня 2020 года. Об этом 28 мая сообщалось в ролике на YouTube-канале студии Bloober Team.

В Blair Witch игрокам предстоит раскрыть дело о загадочном исчезновении маленького мальчика в лесах Блэк-Хилс (США). В своём расследовании геймеры столкнутся с мистической силой, обитающей среди деревьев.

Напомним, оригинальный релиз Blair Witch состоялся в 2019 году на PC и Xbox One. Позже игра стала доступна на PS4.

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