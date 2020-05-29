Ростов-на-Дону, , 10:33 — REGNUM Жители Ростовской области вновь могут получить плановую медицинскую помощь, ранее приостановленную в связи с распространением коронавирусной инфекции. При этом записаться на приём к специалисту можно по телефону или через онлайн-ресурсы, а на входе в медучреждение установлены так называемые входные фильтры. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве.

«На входных группах всех лечебных учреждений, включая поликлиники, организован контроль самочувствия пациентов с измерением температуры тела и обработкой дезсредствами рук. Кроме того, организовано ежедневное наблюдение за состоянием здоровья самих медиков», — отметила глава донского минздрава Татьяна Быковская.

В настоящее время ведётся работа над возобновлением плановой госпитализации. При этом пациент должен обязательно пройти тест на коронавирус.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области в связи с осложнением ситуации с распространением коронавирусной инфекции в апреле 2020 года ограничили плановую медицинскую помощь. К медикам можно было обратиться только в экстренной ситуации.