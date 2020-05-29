Анкара, , 10:36 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил соболезнования семье убитого жителя США Джорджа Флойда. Об этом 29 мая он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

«Я считаю, что лица, совершившие этот бесчеловечный акт, должны понести заслуженное наказание. Мы будет следить за этой ситуацией. Я выражаю соболезнования его семье и его близким», — отметил Эрдоган.

Напомним, ранее 25 мая Джордж Флойд был арестован в американском штате Миннесота. Во время задержания сотрудник полиции начал душить задержанного. В результате инцидента Флойд скончался.

Прохожие снимали убийство на мобильные телефоны, очень скоро запись распространилась по всему миру. В городе вспыхнули акции протеста, организаторы которых обвинили полицейских в расизме.

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