Пермь, , 10:33 — REGNUM В Пермском крае с начала сезона по состоянию на 28 мая за медпомощью обратились 6246 человек, в том числе 1 766 детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Результаты лабораторных исследований показали, что 1,9% исследованных клещей оказались инфицированы клещевым вирусным энцефалитом; 39,6% — иксодовым клещевым боррелиозом; 3,5% — моноцитарным эрлихиозом человека; 1,4% — гранулоцитарным анаплазмозом человека.

По данным краевого минздрава, с 1 мая в регионе снят запрет на посещение амбулаторно-поликлинических медицинских организаций в целях иммунопрофилактики инфекционных болезней. Но при проведении иммунопрофилактики действуют дополнительные противоэпидемические и профилактические мероприятия. Так, поток пациентов прививочных кабинетов должен быть отделен от других посетителей учреждения. В очереди пациенты обязаны соблюдать безопасную дистанцию.

На 27 мая от клещевого энцефалита иммунизировано 105 тысяч взрослых и более 35 тысяч детей. В 2020 году Прикамье закупило более 237 тыс. доз вакцины.