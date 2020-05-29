Москва, , 10:33 — REGNUM В московской инфекционной больнице № 2 проходят лечение 526 человек, сообщила 29 мая главврач учреждения Светлана Краснова.

«В больнице 526 человек (в том числе 18 в реанимации), из них: 313 человек с подозрением на COVID/ 244 случая подтверждено лабораторно», — написала она на своей странице в Facebook.

По ее словам, за прошедшие сутки в больницу поступили 49 человек, из них у 23 диагностирован коронавирус. Были выписаны 57 человек, 33 вылечились от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за прошедшие сутки в Москве выявили 2332 носителей коронавируса, общее число выявленных случаев заражения в столице России достигло 175 829. За сутки 3474 пациента с коронавирусом вылечились в Москве.

Читайте также: Коронавирус в России: начинаем жить поэтапно — трансляция