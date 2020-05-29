Ижевск, , 10:31 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 29 мая выявили 24 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений выросло до 629 случаев, сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

В числе новых носителей вируса — 20 жителей Можги, двое — Можгинского района, по одному — в Красногорском районе и Сарапуле.

До настоящего момента полностью выздоровели 375 человек, 14 за минувшие сутки выписаны. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 16 человек, двое жителей республики погибли за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая в регионе выявили 10 новых случаев заражения, 27 мая — 24 новых носителя, 28 мая — 22 новых случая.