Ярославль, , 10:30 — REGNUM Лечебные учреждения Ярославской области, оказывающие медицинскую помощь больным COVID-19, до сих пор не обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких в объемах, предусмотренных планом Минздрава РФ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на ответ заместителя председателя правительства Ярославской области Анатолия Гулина, направленный депутатам Ярославской областной думы.

Аппараты ИВЛ Департамент здравоохранения ЯО

Полную версию информации правительства Ярославской области о ситуации с коронавирусной инфекцией публикует депутат Ярославской областной думы Владимир Денисов. В частности, в документе подробно описана ситуация с обеспечением ярославских больниц, которые лечат «ковидных» пациентов, аппаратами ИВЛ. Для помощи больным с COVID-19 развернуто 877 коек, из них 472 койки имеют подачу кислорода, а 133 оборудованы аппаратами ИВЛ.

«Исходя из плана Минздрава России? на койках COVID-19 должно быть 220 ИВЛ. На сегодняшний день в регионе есть 133 работоспособных аппарата искусственной вентиляции легких на указанных койках. 94 аппарата ИВЛ будет поставлено к 30 июня 2020 года по договорам поставки», — говорится в информации регионального правительства.

Ярославская область самостоятельно закупила 40 аппаратов ИВЛ, из них 24 уже поставлены в регион, срок поставки еще 16 приборов определен 30 июня. Также аппараты поступают по прямой поставке Минпромторга России, причем пять штук уже пришло, еще 49 должны прийти в июне. Кроме того, еще шесть аппаратов Рыбинская городская больница №3 получила за счет федеральных средств. Между тем до конца мая развертываются дополнительные койки для пациентов с COVID-19, которые также должны быть частично обеспечены аппаратами ИВЛ.

Аппараты ИВЛ в больнице№3 Рыбинска Рыбинск-40

«В срок до 29 мая текущего года предусмотрено развертывание дополнительных коек в количестве 250 на базе девяти медицинских организаций Ярославской области для дальнейшего оказания специализированной медицинской помощи пациентам со средней степенью тяжести течения заболевания», — отмечается в ответе Анатолия Гулина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, речь, в частности, идет о Переславской, Некрасовской, Борисоглебской, Некоузской и Мышкинской центральных районных больницах.

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