Тбилиси, , 10:31 — REGNUM В Грузии использование кондиционеров в магазинах, офисах и других общественных местах запрещено из-за опасности распространения коронавируса. Об этом 28 мая журналистам рассказал заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе, сообщает Sova.news.

«К сожалению, их использование, по всем доступным данным, сопряжено с высоким риском. Если кондиционер не подает воздух снаружи, его использование опасно», — сказал Имнадзе.

Он согласился, что без охлаждения воздуха будет трудно, но пока использование кондиционеров не разрешают.

Стоит отметить, что в Грузии в общественном транспорте, который возобновил работу с 29 мая, также запрещено использовать кондиционеры. Водителям предписано всегда работать с открытыми окнами.

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