Пятигорск, Ставропольский край, , 10:35 — REGNUM Город-курорт Пятигорск начал подготовку к праздничным мероприятиям в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Планируется провести парад Победы, а в преддверии него — факельное шествие и митинг памяти, сообщили ИА REGNUM 29 мая в пресс-службе администрации города.

Утренний митинг памяти должен пройти у Вечного Огня 22 июня в 04:00. Вечером следующего дня власти Пятигорска собираются провести факельное шествие, а 24 июня — праздничный военный парад. В этот же день стартует сезон городских фонтанов. Планируется, что мероприятия пройдут с соблюдением санитарной дистанции и наличием на пропускных пунктах средств дезинфекции для участников и зрителей.

«Однако все это станет возможным, если позволит текущая эпидобстановка. За пять дней до предполагаемого начала праздничных мероприятий Роспотребнадзор проведет детальную оценку ситуации в городе и вынесет решение», — сказано в сообщении.

Отмечается, что все памятники и обелиски на территории Пятигорска уже подготовлены к празднику. Тем не менее, новый мэр города Дмитрий Ворошилов поручил вновь проверить состояние каждого из них и превести их в порядок. К 24 июня должно быть готово и новое мемориальное панно в Комсомольском парке.