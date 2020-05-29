Москва, , 10:33 — REGNUM Жителей Москвы в пятницу, 29 мая, ожидает рекордное количество выпавших осадков при возможной грозе вечером. Об этом 29 мая рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня в Москве облачно, дожди, местами сильные, вечером возможна гроза», — завил он.

Также синоптик рассказал, что температура воздуха в столице России в этот день оставит от +15 до +17 °С, а в Подмосковье — от +16 до +20 °С.

Кроме этого, Синенков отметил, что ожидается ветер восточного и юго-восточного направления со скоростью 5−10 м/с и что атмосферное давление будет немного падать и составит 747 мм рт. столба.

Помимо этого, метеоролог указал, что в течение следующих суток в столичном регионе может выпасть до 40 мм осадков, что может установить двойной рекорд по данному показателю. При этом суточный рекорд для 29 мая в Москве составляет 26,1 мм, а абсолютный рекорд принадлежит 1976 году, когда этот показатель был 39 мм.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 27 мая главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что по-июльски жаркая погода установится в Москве 30 мая.

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