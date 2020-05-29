Ростов-на-Дону, , 10:26 — REGNUM В Ростовской области возросло число пострадавших от укусов клещей. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, с начала 2020 года к медикам обратились уже более 1,2 тыс. человек.

Так, за помощью обратились 1 тыс. 234 человека, в том числе 564 ребёнка в возрасте до 14 лет. Большинство случаев зафиксировано в Ростове-на-Дону — 237, Таганроге — 104, Песчанокопском районе — 59.

При этом число пострадавших от укусов клещей вдвое ниже прошлогоднего уровня, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что, по данным на 22 мая, к медицинским работникам обратились 1 тыс. 77 жителей Ростовской области, пострадавших от укусов клещей.

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