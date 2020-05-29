Невель, Псковская область, , 10:39 — REGNUM Следственные органы заинтересовал случай, произошедший с беременной женщиной с подозрением на COVID-19, фельдшером из Невеля, которую длительное время отказывались госпитализировать, из-за чего та чуть не лишилась ребенка. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба СК по Псковской области.

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня поручил провести процессуальную проверку по факту неоказания вовремя помощи беременной на 26 неделе женщине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что беременная фельдшер из города Невель длительное время не могла добиться госпитализации. В итоге, когда ее доставили в COVID-центр в Псков, ее состояние резко ухудшилось, из-за чего врачам пришлось срочно проводить кесарево. Ребенка и женщину удалось спасти, в настоящее время их состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое, а молодую маму в скором времени планируют снять с аппарата ИВЛ.

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«Генерал-майор юстиции Петр Крупеня дал указание сотрудникам территориального подразделения провести весь комплекс мероприятий, направленных на установление причин, приведших к нарушению прав беременной пациентки со стороны медицинских работников, и при наличии оснований в кратчайшие сроки принять процессуальное решение», — отметили в СК.

Добавим, что параллельно с этим, данным случаем заинтересовался губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который поручил межведомственной комиссии также провести внутреннюю проверку и дать правовую оценку случившемуся.

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