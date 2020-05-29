Орел, , 10:22 — REGNUM Режим ответственного поведения в Орловской области будет продлён до 14 июня включительно, об этом губернатор Андрей Клычков сообщил во время прямого эфира в социальных сетях.

«Проект изменений в нормативно-правовые акты области подготовлен. До 14 июня включительно мы будем продлевать ограничительные мероприятия. Это связано и с масочным режимом, и с проведением массовых мероприятий, и с работой ряда предприятий, которые не попадут в сферу открытий», — сказал Клычков.

В то же время Клычков анонсировал открытие работы ряда предприятий с 1 июня — соответствующий нормативно-правовой акт он намерен подписать 29 мая. Также Клычков сообщил, что с 7 июня при условии стабилизации ситуации с заболеваемостью может стартовать второй этап снятия ограничений.

Режим самоизоляции в Орловской области был объявлен в начале апреля. Сейчас в регионе числится 2082 случая заражения коронавирусом.