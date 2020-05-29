Грозный, , 10:18 — REGNUM В Чечне растет число пациентов, поступивших в стационары в период пандемии коронавируса. По данным минздрава региона на 28 мая, их уже 1085 человек.

В крайне тяжелом состоянии находятся 18 из них, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще около 500 пациентов находятся на кислородной поддерке, сообщил министр здравоохранения ЧечниЭльхан Сулейманов в своем ежедневном обращении в Instagram.

Всего в республике за все время выявлено 1174 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели и сняты с контроля медиков 745 человек. Скончались, несмотря на все усилия врачей, 13 человек, рассказал Сулейманов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни, по данным ряда СМИ, также заболел и даже был транспортирован в Москву на лечение. Однако сам Рамзан Кадыров и его окружение болезнь не подтвердили.