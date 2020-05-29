Париж, , 10:16 — REGNUM Тактическая ролевая игра Necromunda: Underhive Wars выйдет на PC, Xbox One и PS4 летом 2020 года. Об этом 28 мая сообщалось на официальном форуме издательства Focus Home Interactive.

Авторы проекта отметили, что разработка близится к завершению, однако точная дата релиза пока не сообщается. Новые трейлеры, геймплейные ролики и скриншоты будут опубликованы «очень скоро».

Напомним, Necromunda — это настольный варгейм от британской компании Games Workshop. В нём игроки участвуют в войне банд, развернувшейся в месте под названием Underhive.

Читайте ранее в этом сюжете: Square Enix назвала дату релиза ремастера Final Fantasy Crystal Chronicles