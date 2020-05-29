Владивосток, , 10:19 — REGNUM Меры безопасности карантинного характера в режиме повышенной готовности, которые связаны с пандемией коронавируса, продлены на территории Приморского края включительно до 15 июня. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 15 июня», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем указывается, что ранее губернатор края Олег Кожемяко подписал соответствующее распоряжение.

Кроме этого, известно, что в настоящее время на территории Приморского края временно приостановлена работа ресторанов, фитнесс-центров, банных комплексов и саун, а также нельзя проводить развлекательные мероприятия массового характера.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на данный момент в Приморье число зараженных SARS-CoV-2 составляет 1 893 человека при 18 умерших и 945 вылечившихся от COVID-19.