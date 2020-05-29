Ставрополь, , 10:22 — REGNUM Медицинские работники Ставропольского края в рамках проекта «Красивая акция: от сердца к сердцу» получили от Общероссийского народного фронта (ОНФ) и ассоциации предприятий индустрии красоты около 150 сертификатов на beauty-процедуры. Они смогут бесплатно получить любую услугу, посетив салоны красоты в течение полугода, сообщили ИА REGNUM 28 мая в пресс-службе регионального штаба ОНФ.

В акции приняли участие 11 салонов в Ставрополе и два — в Светлограде. В столице региона сертификаты получили медики краевой клинической инфекционной больницы и городской клинической больницы №2, а в Светлограде «пропуск» на бесплатные процедуры получили сотрудники Петровской центральной районной больницы.

«Сейчас медики работают в масках, защитных костюмах и перчатках. Но когда-нибудь пандемия закончится, а любая женщина хочет быть красивой, поэтому эти сертификаты очень кстати. <…> И медсестре, и санитарке, и врачу — каждому сотруднику будет очень приятна такая поддержка», — приводятся в сообщении слова и. о. главврача краевой инфекционной больницы Натальи Яценко.

Сопредседатель регионального отделения ОНФ Александра Будяк отметила, что по мере возможности география «Красивой акции» на Ставрополье будет расширена на весь край.