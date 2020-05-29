Ташкент, , 10:14 — REGNUM В Узбекистане приступили к разработке национальной стратегии низкоуглеродной энергетики, сообщили в пресс-службе министерства энергетики республики.

Узбекистан планирует перейти на производство электроэнергии с низким выбросом парниковых газов. Глава минэнерго Алишер Султанов отметил, что при разработке стратегии строятся модели энергетической системы страны, а также перспективные сценарии её развития.

Министр отметил, что специалисты изучают опыт Германии, Японии и Испании. Вместе с тем Султанов отметил, что для Узбекистана будет выбран индивидуальный план развития.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Узбекистане прошел первый открытый тендер в сфере солнечной энергетики. Конкурс выиграла компания «Масдар» из ОАЭ. Инвесторы планируют вложить в развитие солнечных электростанций в республике $100 млн.

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