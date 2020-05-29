Вена, , 10:12 — REGNUM Власти Австрии с сегодняшнего дня возобновляют работу гостиниц, объектов туризма и отдыха, а также проведение массовых мероприятий до 100 человек. Об этом сообщил глава австрийского минздрава Рудольф Аншобер.

«Гостиницы, объекты отдыха, бассейны могут возобновить работу с 29 мая. С этого момента можно проводить мероприятия культуры и искусства с участием до 100 человек», — сказал он.

Это четвертый этап отмены ограничительных мер, которые были введены для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Австрии продлили запрет на регулярное воздушное сообщение между страной и рядом государств, включая Россию до 14 июня в связи с пандемией коронавируса.

Запрет распространяется на Россию, Украину, Великобританию, Испанию, Италию, Иран, Нидерланды, Китай и Францию. Введён запрет на рейсы из Белоруссии, однако Швейцария из списка стран исключена.

Читайте также: Коронавирус в мире: страны начинают жить — все новости