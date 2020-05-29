Москва, , 10:12 — REGNUM Главным онлайн-открытием в карантин стали онлайн-концерты (выставки) и видеоконференции. Этими сервисами впервые воспользовались 12% и 11% граждан РФ соответственно, показал опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Впервые прошли онлайн-обучение, онлайн-тренировки и получили госуслуги по 7% опрошенных. Еще 29% стали чаще пользоваться госуслугами дистанционно.

Также среди онлайн-сервисов в карантин были востребованы онлайн-ТВ и интернет-магазины (по 22%). Впервые использовали онлайн-услуги такси 3% респондентов, 10% стали использовать чаще 10%, реже — 13%.

Опрос проведен 22—28 мая 2020 года в 347 населенных пунктах. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за карантина в России стали набирать популярность онлайн-кинотеатры.

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