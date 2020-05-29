Аддис-Абеба, , 10:17 — REGNUM Руководитель Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) призвал активизировать усилия по борьбе с коронавирусом, поскольку вирус все быстрее распространяется в местных сообществах по всему континенту. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление главы Africa CDC.

Джон Нкенгасонг заявил, что пришло время проводить тесты на коронавирус у людей, у которых отмечаются симптомы ОРВИ, и увеличить масштаб применения таких мер, как социальное дистанцирование, ношение масок и мытье рук.

Напомним, что до сих пор вирус распространялся в Африке значительно медленнее, чем в Азии или Европе. Эксперты полагают, что это может быть отчасти связано с молодым населением Африки.

Однако, по словам эксперта, трудно делать какие-либо прогнозы для континента, где в настоящее время насчитывается около 125 000 случаев заражения среди населения численностью более одного миллиарда человек.

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