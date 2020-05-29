Горно-Алтайск, , 10:10 — REGNUM Почти каждое четвёртое предприятие, обслуживающее населения Горного Алтая, нарушает требования противоэпидемического режима. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

27 и 28 мая специалисты управления совместно с работниками местных администраций проверили 109 объектов в Горно-Алтайске и сельских районов. Выяснилось, что в некоторых магазинах не выполняют мероприятия по профилактике COVID-2019.

«Продавцы на рабочих местах без масок, перчаток, некачественно проводится уборка помещений каждые 2 часа, а где и вообще не проводится (полы, стеллажи загрязнены), не проводится термометрия работников, нет графиков уборки, инструкции по разведению дезинфицирующего средства», — отметили в управлении.

Продавцы продолжают обслуживать клиентов без масок, а ограничительных разметок для соблюдения дистанций между посетителями в некоторых местах нет. В результате сотрудники составили 25 протоколов об административном правонарушении.

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