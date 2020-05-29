Москва, , 10:13 — REGNUM Общее количество проведённых на территории России тестов на коронавирус с начала пандемии в данный момент составляет 10 млн. Об этом 29 мая говорится в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

«По состоянию на 28.05.2020 проведено 10 000 061 лабораторное исследование на наличие нового коронавируса», — говорится в бюллетене.

Также указывается, что в данное число также входят люди, которые прибыли в Россию из стран с неблагополучной ситуацией по COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ещё 3 474 пациента с коронавирусом вылечились в Москве за прошедшие сутки.