Токио, , 10:07 — REGNUM Релиз обновлённый версии ролевой игры Final Fantasy Crystal Chronicles состоится 27 августа 2020 года. Об этом 28 мая сообщалось на сайте компании Square Enix.

В обновлённой версии геймеров ожидают: улучшенная графика, новая озвучка персонажей, а также функция кроссплея. Игра будет доступна на PS4, Nintendo Switch, iOS и Android.

Напомним, оригинальная Final Fantasy Crystal Chronicles вышла в 2003 году. Игра была доступна только на консоли Nintendo GameCube.

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