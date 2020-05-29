Красноярск, , 10:03 — REGNUM В Красноярске 28 мая из инфекционного госпиталя Краевой клинической больницы выписалась 90-летняя пациентка, излечившаяся от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 мая в медучреждении.

По информации медиков, заболевание у пенсионерки протекало в средней форме тяжести, коронавирус вызвал двухстороннюю пневмонию. В стационаре пожилая красноярка находилась 17 дней и, по словам врачей, всегда была «на позитиве»: с самого начала знала, что вернётся домой здоровой.

Женщина стала первой пациенткой 1930 года рождения, победившей COVID-19 в Красноярске.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 мая в Красноярском крае коронавирус выявлен у 3847 человек.

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