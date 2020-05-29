Якутск, , 10:13 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, как будет жить республика после 31 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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31 мая в Якутии завершается объявленный срок действия ограничений в связи с эпидемией коронавируса.

«По всем районам и населённым пунктам, в которых действует режим полной самоизоляции, каждый день регистрируются новые случаи коронавирусной инфекции. По Якутску за неделю количество выявленных заражённых выросло в два раза. В таких условиях ни о каком снятии ограничений с 1 июня речи идти не может», — сказал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Приамурья Василий Орлов заявил, что область готова к ухудшению эпидситуации по коронавирусу.