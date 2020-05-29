29 мая 2020 | Время чтения 2 мин

Евгений Цоц, , 11:21 — REGNUM Свершилось — жителям Москвы погода и спад распространения коронавируса позволили выйти из дома. Как именно они могут это сделать, придумали в мэрии. Чиновники разработали и опубликовали схему, регламентирующую прогулки. Всё «просто» — открываете карту, находите свой дом и его расписание. А дальше запасаетесь средствами защиты, необходимыми документами — и вот он, свежий воздух!

Сергей Собянин Mos.ru

Документы понадобятся, поскольку только с их помощью можно определить свою принадлежность к той или иной «группе» москвичей. «Группе», которой ещё вчера не существовало. И вот 12,5 миллиона человек должны, по придумке какого-то московского клерка, тут же разобраться в новых правилах и следовать им. На пустом месте чиновниками создаётся стрессовая ситуация.

Где фактически проживает человек, не так важно.

«Если вы прописаны в Бирюлево, у вас адрес прописки — Бирюлево, вы знаете, в какие дни гуляет ваш дом в Бирюлево, вы в эти же дни можете гулять в Медведково», — рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.

Конечно, новая идея московской власти стала отличной темой для шуток в социальных сетях. Пародию на мэра Сергея Собянина, сложно докладывающего о «простом» графике прогулок, опубликовал Максим Галкин.

Сергей Собянин Mos.ru

Кажется, в управлении Москвой накопилось слишком много искусственного интеллекта, и от его переизбытка перестало хватать человеческого. Люди не машины, и вникать в эти «простые схемы», по которым они якобы должны соприкасаться с естественной средой, стало явным перебором. Москвичи, пожалуй, и так наиболее организованные и дисциплинированные жители нашей страны. Они единственные, кто ответственно подходит к ношению масок и перчаток, индекс самосохранения на «Яндексе» всегда был среди лидеров.

Но тут и он не выдержал. Сказанное по телевизору «гулять можно» обрушило рейтинг на самую нижнюю ступень. 28 мая на улицы Москвы вышло «очень много людей» — индекс оценил безопасность горожан в 1,6 балла из 5. Ниже двойки — народ повалил на улицы. И теперь, если за несоблюдение графика прогулок москвичей не начнут штрафовать, дополняя абсурд, вернуть их в квартиры будет проблематично. И даже если начнут — как узнать в толпе представителя другой группы? Униформу-то не ввели. Тотально проверять документы?

Вместо схем, групп, подтверждающих документов и прочей чиновничьей чепухи следовало без лишней помпы ввести разрешённое время для прогулок. Выбрать часы, когда людей мало, когда они не пересекаются с теми, кто спешит на работу, например, рано-рано утром. А затем постепенно расширять временные зоны. Но у мэрии Москвы простые решения совсем другие.