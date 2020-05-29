Тверь, , 09:53 — REGNUM Торжественные шествия войск в честь первого Парада Победы в Москве состоятся в Тверской области 24 июня. Об этом рассказал губернатор Тверской области Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь 28 июня.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«От всех жителей Тверской области хотел бы поблагодарить президента РФ за принятое решение. У нас пройдут парады в двух городах воинской славы — Твери и Ржеве. В этом году будут особые парады. При этом не забываем о соблюдении мер профилактики распространения коронавирусной инфекции», — цитирует Игоря Руденю пресс-служба облправительства.

В Твери шествие состоится на площади у стелы «Город воинской славы». Впервые мероприятие будет столь масштабно: в параде примут участие 35 парадных расчётов, более 1700 человек, 23 единицы техники, в том числе демонстрация зенитно-ракетных комплексов С-125, С-200, С-300, БТР, новых боевых машин «СМЕРЧ».

Твери и Ржеве также на больших уличных экранах будет вестись прямая трансляция парада Победы в Москве, шествий Тверского и Ржевского гарнизонов. В числе участников парада Победы — жители Твери, фронтовики Владимир Николаевич Левандовский и Николай Александрович Карпов. В зависимости от эпидемиологической ситуации возможна организация их очного участия в Параде или через видеоконференцсвязь.

Также 24 июня планируется провести награждение представителей Тверского регионального отделения Поискового движения России, которые в марте этого года на территории Осташковского городского округа нашли останки легендарного пилота Петра Васильевича Еремеева, первого в истории Великой Отечественной войны лётчика, совершившего в июле 1941 года ночной таран в небе над Москвой. Через несколько месяцев в октябре 1941 года он погиб под Осташковом. Все эти годы место его гибели было неизвестно. В 1995 году Петру Васильевичу Еремееву за подвиг посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Глава региона также сообщил, что мероприятия 12 июня в День России планируется провести в традиционном формате. В частности, запланировано вручение госнаград жителям региона.

Напомним, 9 мая многие праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы прошли в режиме онлайн. В том числе это акции «Бессмертный полк», «Песня Победы». Утром 9 мая в городе воинской славы Ржеве губернатор Игорь Руденя дал старт акции «Флаг Победы». В 42 муниципальных образования Тверской области переданы символические флаги в честь 75-летия Победы. Губернатор возложил цветы к Вечному огню на Обелиске Победы, стеле «Город воинской славы» в Твери. В режиме видеоконференцсвязи и по телефону глава региона поздравил ветеранов Великой Отечественной войны.