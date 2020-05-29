Вашингтон, , 09:52 — REGNUM Новая игра по вселенной «Звездных войн» может быть анонсирована 3 июня 2020 года. Об этом 29 мая на своей странице в Twitter сообщил известный инсайдер и главный редактор издания Cinelinx Джордан Мейсон.

Издание Comicbook отмечает, что речь явно идёт о проекте Star Wars: Project Maverick, слухи о котором ранее появились в сети. Как ожидают геймеры, 3 июня 2020 года Sony выступит с неким объявлением, касающимся консоли нового поколения PlayStation 5.

https://twitter.com/JordanMaison/status/1266152264827363328

Напомним, ранее журналист Джефф Граб сообщил: в первую неделю июня 2020 года будет опубликовано некое заявление, связанное с актёром Мелом Гибсоном, который в 1994 году снялся в фильме «Мэверик». Фанаты звёздных войн предположили, что эти события могут быть как-то связаны.

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