Москва, , 09:49 — REGNUM На 67-м году жизни скончался российский журналист и активист Сергей Мохнаткин. Об этом написал журналист Виктор Шендерович на своей странице в Facebook.

В декабре 2019 года Мохнаткина госпитализировали в больницу после ранее перенесенной травмы. По данным «МБХ медиа», журналист последнее время находился в реанимации московской больницы №67.

Отметим, Сергей Мохнаткин — активный участник оппозиционных акций. В 2014 году суд приговорил его к четырем годам и шести месяцам лишения свободы за насилие в отношении сотрудника полиции.

В 2016 году активист получил еще 11 месяцев лишения свободы за оскорбление представителя власти. В 2017 году журналист получил два года за дезорганизацию учреждений, обеспечивающих изоляцию. На свободу Мохнаткин вышел в 2018 году.

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