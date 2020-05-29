Владивосток, , 09:55 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко продлил ограничения в связи с эпидемией коронавируса до 15 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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В рамках ограничительных мер режима повышенной готовности временно приостановлено: все развлекательные мероприятия с большим скоплением граждан, использование кальянов в общепите, проведение групповых занятий и иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения.

Также до 15 июня продлено обслуживание посетителей в ресторанах, барах, кафе, столовых только на вынос заказов, ограничена работа магазинов, косметических, массажных СПА-салонов и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина. Это не распространяется на работу парикмахерских (за исключением расположенных в торговых центрах и на розничных рынках), при осуществлении деятельности по рекомендациям Роспотребнадзора.

Остаётся ограничение на бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, за исключением служебных командировок.

На 29 мая в Приморье зарегистрировано 1893 носителя коронавируса, 18 летальных исходов.

Как сообщало ИА REGNUM, предприятия общепита могут открыть в Москве на следующем этапе смягчения санитарных мер, призванных не допустить распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 29 мая первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли Алексей Немерюк.