Махачкала, , 09:47 — REGNUM Два новых детских сада по 200 мест каждый появятся в пригородных поселках Махачкалы. Завершить строительство объектов планируется к осени 2020 года, сообщили ИА REGNUM 29 мая в пресс-службе главы и правительства Дагестана.

Одно из новых дошкольных учреждений будет расположено в микрорайоне ДОСААФ. Площадь основного двухэтажного здания детского сада составит почти 4 тыс. кв. метров. В настоящее время рабочие достраивают первый этаж. Общая сметная стоимость объекта — около 180 млн рублей.

«По проекту это будет современный, комфортный детский сад, где продумано все: от внешнего дизайна до внутреннего интерьера, количество игровых площадок, зон отдыха и сна. Для ясельных групп утеплят полы. Для персонала предусмотрены все необходимые служебно-бытовые помещения», — сказано в сообщении.

Еще один двухэтажный ясли-сад строится в поселке Сулак. Он будет приспособлен и для людей с ограниченными возможностями — для этого в здании установят специальный лифт. На территории объекта предусмотрены красочные беседки и игровые зоны с качелями. Возле детского сада планируется разбить сквер и заасфальтировать улицу протяженностью более 1 км. В настоящее время здесь выполнены работы по возведению стен и перекрытия первого этажа.

Оба детских сада возводят специалисты предприятий военно-строительного комплекса Минобороны России. Отмечается, что одновременно ведется закупка оборудования и инвентаря.