Алатырь, Чувашия, , 09:42 — REGNUM В Чувашии в городе Алатырь сложилась напряжённая ситуация с коронавирусом. По официальным данным, за последнюю неделю число заболевших COVID-19 выросло на 260%, из 59 заражённых более половины — медицинские работники. 28 мая в Алатыре побывала рабочая группа республиканского оперативного штаба, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе врио главы Чувашии.

По последним данным минздрава Чувашии (на 28 мая, 16:55 мск), в республике выявлено 2626 случаев заражения коронавирусом, в том числе 102 случая — в Алатыре и Алатырском районе. При этом в Алатыре за последние сутки выявлено десять новых носителей коронавируса. Региональные власти отмечают, что за последнюю неделю муниципалитет продемонстрировал большой рост количества заболевших COVID-19 — сразу на 260% при среднем по Чувашии показателе в 117%. По данным властей, в Алатыре из 59 носителей коронавируса 33 — медицинские работники.

28 мая в Алатыре побывала рабочая группа республиканского оперативного штаба, которые выяснили, что «единственные, кто не по отчётам, а на деле противостоит COVID-19 в районе — это медики и правоохранители». Региональные власти отмечают, что руководство города «вместо координации всех сил» нашло виновных «в лице медиков». Вице-премьер Чувашии Алла Салаева отмечает, что медицинские работники «выявляли больных», и «это они жертвами стали», так как не всегда могли защитить себя на первичных приёмах пациентов. Один из медработников скончался из-за осложнений в результате заболевания COVID-19.

Что касается правоохранителей, то они вручную собирают от врачей и сельских глав сведения о круге контактных лиц и зараженных, чтобы ежедневно контролировать соблюдение режима самоизоляции.

Рабочая группа пришла к выводу, что причиной вспышки коронавируса стало нарушение санитарно-эпидемиологических требований со стороны контактных лиц, которые «продолжали ходить на работу, в магазины, разнося инфекцию». При этом городские власти не штрафовали за такие нарушения.

Несмотря на это, рабочая группа считает, что ужесточать ограничительные меры в Алатыре пока не нужно. Акцент будет сделан на усилении информационной работы, контроле за очагами инфекции, соблюдением правил в магазинах и общественных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии во время транспортировки на машине скорой помощи от двусторонней пневмонии умерла медицинская сестра Алатырской ЦРБ. 22 мая тест на коронавирус дал положительный результат, 25 мая её состояние резко ухудшилось, и медсестра скончалась в машине скорой помощи по пути в БСМП в Чебоксары.

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Напомним, в городе из-за роста числа выявляемых носителей SARS-CoV-2 перепрофилируется для приёма пациентов с COVID-19 родильное отделение. В таком режиме отделение будет функционировать до тех пор, пока ситуация с заболеваемостью не стабилизируется. В министерства здравоохранения поясняют, что данное решение принято «в связи с крайней необходимостью»: с начала года в роддоме родилось 106 детей, то есть в среднем 3−4 родов в неделю, тогда как число заболевших COVID-19 «стремительно растёт».

Отметим, что с 27 мая режим ограничительных мер был ужесточен в Ядринском районе, который по числу носителей коронавируса уступает только Чебоксарам.

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